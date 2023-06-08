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Україна підтвердила терміни наступу. Він розпочнеться попри підрив ГЕС, - Міноборони Литви

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В України є затверджені терміни початку контрнаступу. Країна розпочне діяти незалежно від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", - написав він.

За словами Анушаускаса, через тиждень на засіданні у форматі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки для того, щоб Україні "нічого не бракувало в боротьбі з окупантами".

Контрнаступ України

Лише вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. Втім генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має необхідні можливості для деокупації території.

Вчора у Міноборони повідомили, що наші бійці на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. Вони просунулися до 1100 метрів на різних ділянках.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це почало затоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

З найбільшими наслідками стикнулася Херсонська область, де затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація на лівому березі Дніпра, який поки перебуває під окупацією росіян. При цьому загарбники не допомагають людям у та не дозволяють евакуюватися.

Більше про наслідки підриву техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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