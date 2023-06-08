Україна підтвердила терміни наступу. Він розпочнеться попри підрив ГЕС, - Міноборони Литви

В України є затверджені терміни початку контрнаступу. Країна розпочне діяти незалежно від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами", - написав він.
За словами Анушаускаса, через тиждень на засіданні у форматі "Рамштайн" буде поновлено статус військової підтримки для того, щоб Україні "нічого не бракувало в боротьбі з окупантами".
Лише вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. Втім генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має необхідні можливості для деокупації території.
Вчора у Міноборони повідомили, що наші бійці на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ. Вони просунулися до 1100 метрів на різних ділянках.
Вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це почало затоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
З найбільшими наслідками стикнулася Херсонська область, де затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація на лівому березі Дніпра, який поки перебуває під окупацією росіян. При цьому загарбники не допомагають людям у та не дозволяють евакуюватися.
Більше про наслідки підриву техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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