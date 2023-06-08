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Украина подтвердила сроки наступления. Оно начнется несмотря на подрыв ГЭС, - Минобороны Литвы

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У Украины есть утвержденные сроки начала контрнаступления. Страна начнет действовать вне зависимости от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Украина уже подтвердила сроки контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами", - написал он.

По словам Анушаускаса, через неделю на заседании в формате "Рамштайн" будет восстановлен статус военной поддержки для того, чтобы Украина "ничего не потеряла в борьбе с оккупантами".

Контрнаступление Украины

Только вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские войска еще не начали контрнаступление. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины есть все необходимые возможности для деоккупации территории.

Вчера в Минобороны сообщили, что наши бойцы на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Они продвинулись до 1100 метров на разных участках.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого начало затоплять населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

С наибольшими последствиями столкнулась Херсонская область, где уже затоплено 600 кв. км. Самая тяжелая ситуация на левом берегу Днепра, который пока находится под оккупацией россиян. При этом захватчики не помогают людям и не позволяют эвакуироваться.

Больше о последствиях подрыва техногенной катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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