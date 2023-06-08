Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС станом на сьогоднішній ранок середній рівень підтоплення в Херсонській області складає 5,61 м. Евакуація людей із зони катастрофи продовжується.

РБК-Україна зібрало в матеріалі все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС на 8 червня.

Ситуація з підтопленням

Як розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму ранковому зверненні, на ранок відомо про таке:

середній рівень підтоплення на Херсонщині - 5,61 метра,

під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% - правобережжя та 68% - лівий берег.

Оперативну інформацію на ранок зібрав і штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Як повідомляється:

в районі Нікополя рівень становить 13,05 м,

за добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр ,

, на даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом,

"Укргідроенерго" з "Укренерго" для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС,

опрацьовується проект зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву.

Свіжу інформацію опублікували й в ДСНС. За попередніми даними рятувальників, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2 629 будинків на правому березі р. Дніпро.

До ліквідації наслідків залучено близько 1 850 осіб та понад 345 одиниць техніки.

Як раніше стало відомо, "велика вода" дісталася і Миколаївської області, зокрема Снігурівської громади, де рівень води на сьогоднішній ранок піднявся на 5,5 метрів, в середньому вода щогодини підіймається на 12 см.

Наразі підтоплено 11 населених пунктів, включаючи саму Снігурівку.

За словами очільника Снігурівської МВА Івана Кухти, вода дісталася вже до 148 будинків, хоча лише вчора їх кількість сягала 6. Евакуйовано 289 людей.

Крім того, в громаді затоплено вже чотири мости, а в чотирьох населених пунктах відсутнє електропостачання, в Снігурівці відключені 4 артсвердловини.

"Лише за останню добу ми залишилися без чотирьох мостів: підтоплена пішохідна переправа біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку, також під водою знаходяться нещодавно зведені Василівський та Нововасилівський мости, тож проїзд по них неможливий", - розповів Кухта.

Нижче можна побачити кадри, зняті з м. Снігурівка та поблизу мостового переходу біля с. Нововасилівка.

Тим часом у Миколаєві на ранок фіксують загальне підняття рівня води в акваторії міста на 97 см.

Фото: в Миколаєві продовжує підійматися рівень води (t.me/senkevichonline)

"Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків. Працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок. Наразі працюють на вул. Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами", - повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За оновленою інформацією, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 99 см.

Евакуація

В Херсонській області триває евакуація з зони підтоплення, вона проводиться в умовах обстрілів російських окупантів.

"На 6 годину ранку небезпечні території покинули 1999 людей, найбільше евакуювали з мікрорайону "Корабел" (у Херсоні - ред.) - 1495 осіб", - розповів Прокудін.

Він зазначив, що на лівому березі Херсонщині ситуація надзвичайно важка.

"Люди потерпають не тільки від великої води, а й від російського терору та небажання окупантів допомогти людей", - зазначив голова ОВА.

Тим часом рятувальники інформують, що станом на 08:00 8 червня з підтоплених територій евакуйовано 1 995 людей, з яких 103 - діти.

Зокрема, врятовано 334 особи (з них 15 дітей). Надано психологічну допомогу 168 громадянам.

Яка ситуація з водою

Голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко вранці повідомив, що два водоканали зупинились у зв'язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі.

"В одній з громад вже зараз організовується підвіз та можливість отримання води для населення з розрахунком на потреби жителів двох ТГ. По інших територіях триває підготовча робота", - пише Євтушенко.

Наразі до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною. Місцевих жителів закликають економно споживати запаси води створені раніше.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, як прогнозують в Міндовкілля, вода після підриву росіянами Каховської ГЕС ще буде прибувати. Спад рівня води очікується після 20-х чисел червня.

Тим часом аналітики відзначають, що внаслідок підриву ГЕС суттєво змінилася географія та топографія Херсонської прифронтової ділянки. Окупанти радіють руйнуванню греблі у контексті ускладнення просування ЗСУ у затопленому регіоні, при цьому самі втратили першу лінію оборони.

Тим часом Білий дім покладає відповідальність за руйнування на Росію. Там зазначили, що саме росіяни несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною.

Разом з тим вже відомо і про перших жертв внаслідок цієї катастрофи. На сьогодні це троє загиблих людей у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

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