Україна під ударом дронів та ракет: все про комбіновану атаку РФ

Головне:

росіяни запустили десятки груп дронів та ракети;

під ударом опинилися Волинська область, Харків та Кропивницький.

Чим атакує РФ

За даними військових, окупанти намагались атакувати Україну дронами протягом всього дня 6 лютого. Під вечір кількість безпілотників над Україною значно зросла.

Зокрема, вже з 22:33 Повітряні сили фіксували як невелику кількість груп, так і десятки груп дронів над Чернігівською, Сумською, Полтавською, Миколаївською та Одеською областями.

Моніторингові канали стверджували, що приблизно о 02:30 над Україною було близько 200 безпілотників. Детальніше щодо фіксації дронів можна ознайомитися нижче.

Також вночі з'явилася інформація, що ворог вивів у Чорне море носії "Калібрів", після чого приблизно о 02:40 запустив по Україні крилаті ракети. Вже о 03:13 ворожі цілі фіксувалися над Миколаївською областю, а в країні оголосили масштабну тривогу. До речі, через 40 хвилинн ракети вже були над західними областями, зокрема, Хмельницькою.

Окрім того, у моніторингових пабліках була інформація про зліт стратегічної авіації Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Проте офіційно це поки що не підтверджено.

Які регіони атакували росіяни

Волинська область

Глава Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що протягом крайньої доби у кожному районі регіону неодноразово лунала тривога через ворожі "Шахеди".

Згідно його допису від 23:54, внаслідок однієї з атак постраждав об'єкту критичної інфраструктури в області.

Харків

В ніч 7 лютого о 02:37 стало відомо, що ворог вдарив дроном по Харкову. Мер Ігор Терехов розповів, що влучання зафіксовано у Холодногірському районі.

Кропивницький

Через кілька хвилин після атаки на Харків, звуки вибухів пролунали у Кропивницькому.