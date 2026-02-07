Україна під ударом дронів та ракет: все про комбіновану атаку РФ

Російські окупанти в ніч проти 7 лютого вчергове здійснюють комбіновану атаку по Україні. Внаслідок обстрілу дронами та ракетами під ударом опинився вже кілька міст.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
Головне:
За даними військових, окупанти намагались атакувати Україну дронами протягом всього дня 6 лютого. Під вечір кількість безпілотників над Україною значно зросла.
Зокрема, вже з 22:33 Повітряні сили фіксували як невелику кількість груп, так і десятки груп дронів над Чернігівською, Сумською, Полтавською, Миколаївською та Одеською областями.
Моніторингові канали стверджували, що приблизно о 02:30 над Україною було близько 200 безпілотників. Детальніше щодо фіксації дронів можна ознайомитися нижче.
Також вночі з'явилася інформація, що ворог вивів у Чорне море носії "Калібрів", після чого приблизно о 02:40 запустив по Україні крилаті ракети. Вже о 03:13 ворожі цілі фіксувалися над Миколаївською областю, а в країні оголосили масштабну тривогу. До речі, через 40 хвилинн ракети вже були над західними областями, зокрема, Хмельницькою.
Окрім того, у моніторингових пабліках була інформація про зліт стратегічної авіації Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Проте офіційно це поки що не підтверджено.
Глава Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що протягом крайньої доби у кожному районі регіону неодноразово лунала тривога через ворожі "Шахеди".
Згідно його допису від 23:54, внаслідок однієї з атак постраждав об'єкту критичної інфраструктури в області.
В ніч 7 лютого о 02:37 стало відомо, що ворог вдарив дроном по Харкову. Мер Ігор Терехов розповів, що влучання зафіксовано у Холодногірському районі.
Через кілька хвилин після атаки на Харків, звуки вибухів пролунали у Кропивницькому.
Нагадаємо, що з осені 2025 року росіяни відновили комбіновані удари по Україні, ключовою метою яких є енергетика.
Одна з останніх комбінованих атак сталася в ніч на 3 лютого. Тоді росіяни теж запустили цілу групу дронів, балістику і крилаті ракети. Під ворожим ударом опинилися як мінімум Київ, Харків, Дніпро і Вінниця.
Зокрема, в Києві наслідки в результаті обстрілу були в п'яти районах. Місцева влада повідомляла, що в місті пошкоджено будинки, садок, заправку та інші об'єкти.
Більш того, Харків теж кілька годин був під ударом дронів і ракет. Ворог цілеспрямовано бив по енергетиці в мороз, що змусило комунальників злити воду, через що 820 будинків залишилися без тепла.