Украина под ударом дронов и ракет: все о комбинированной атаке РФ

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. Вследствие обстрела дронами и ракетами под ударом оказался уже несколько городов.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.
Читайте также: Зеленский анонсировал кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"
Главное:
По данным военных, оккупанты пытались атаковать Украину дронами в течение всего дня 6 февраля. Под вечер количество беспилотников над Украиной значительно возросло.
В частности, уже с 22:33 Воздушные силы фиксировали как небольшое количество групп, так и десятки групп дронов над Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областями.
Мониторинговые каналы утверждали, что примерно в 02:30 над Украиной было около 200 беспилотников. Подробнее о фиксации дронов можно ознакомиться ниже.
Также ночью появилась информация, что враг вывел в Черное море носители "Калибров", после чего примерно в 02:40 запустил по Украине крылатые ракеты. Уже в 03:13 вражеские цели фиксировались над Николаевской областью, а в стране объявили масштабную тревогу.
Кроме того, в мониторинговых пабликах была информация о взлете стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Однако официально это пока не подтверждено.
Глава Волынской ОВА Роман Романюк рассказал, что в течение крайних суток в каждом районе региона неоднократно звучала тревога из-за вражеских "Шахеды".
Согласно его сообщению от 23:54, в результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в области.
В ночь 7 февраля в 02:37 стало известно, что враг ударил дроном по Харькову. Мэр Игорь Терехов рассказал, что попадание зафиксировано в Холодногорском районе.
Через несколько минут после атаки на Харьков, звуки взрывов раздались в Кропивницком.
Напомним, что с осени 2025 года россияне возобновили комбинированные удары по Украине, ключевой целью которых является энергетика.
Одна из последних комбинированных атак произошла в ночь на 3 февраля. Тогда россияне тоже запустили целую группу дронов, баллистику и крылатые ракеты. Под вражеским ударом оказались как минимум Киев, Харьков, Днепр и Винница.
В частности, в Киеве последствия в результате обстрелов были в пяти районах. Местные власти сообщали, что в городе повреждены дома, садик, заправка и другие объекты.
Более того, Харьков тоже несколько часов был под ударом дронов и ракет. Враг целенаправленно бил по энергетике в мороз, что заставило коммунальщиков слить воду, из-за чего 820 домов остались без тепла.