Україна під масованою атакою дронів: яка ситуація у Києві та областях

У ніч на 24 березня Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками та стратегічною авіацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, а також на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у столиці була оголошена о 00:19. На той момент більшість східних, південних та центральних областей уже перебували у "червоній зоні". Ворог застосував тактику пусків дронів-камікадзе з кількох напрямків, намагаючись виснажити українську ППО.
Близько першої години ночі кияни почули перші гучні звуки. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив роботу сил протиповітряної оборони та закликав містян перебувати в безпечних місцях.
Цієї ночі ситуація ускладнюється не лише атакою БпЛА. За даними моніторингових каналів та Повітряних сил, зафіксовано зліт кількох бортів стратегічної авіації РФ, що створило додаткову загрозу ракетного удару.
У Києві було чутно серію вибухів - це результат роботи мобільних вогневих груп та зенітних ракетних комплексів.
В КОВА підтвердили рух ворожих безпілотників над регіоном. Сили ППО ведуть активне полювання на цілі.
Крім того, ворожі дрони зафіксовані у повітряному просторі кількох сусідніх областей, вони постійно змінюють курс, намагаючись обійти зони захисту.
Нагадаємо, увечері понеділка, 23 березня, російська армія атакувала БПЛА Одеський район. Один із безпілотників влучив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждали двоє людей - 18-річна дівчина та 51-річний чоловік.
До слова, Росія востаннє завдавала масованого удару по Україні в ніч на 14 березня. Тоді ворог застосував 430 ударних дронів і десятки ракет.