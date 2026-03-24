Украина под массированной атакой дронов: какая ситуация в Киеве и областях

Воздушная тревога в столице была объявлена в 00:19. На тот момент большинство восточных, южных и центральных областей уже находились в "красной зоне". Враг применил тактику пусков дронов-камикадзе с нескольких направлений, пытаясь истощить украинскую ПВО.

Около часа ночи киевляне услышали первые громкие звуки. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу сил противовоздушной обороны и призвал горожан находиться в безопасных местах.

Комбинированная угроза: дроны и ракеты

Этой ночью ситуация осложняется не только атакой БпЛА. По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, зафиксирован взлет нескольких бортов стратегической авиации РФ, что создало дополнительную угрозу ракетного удара.

Что известно по состоянию на сейчас:

В Киеве было слышно серию взрывов - это результат работы мобильных огневых групп и зенитных ракетных комплексов.

В КОВА подтвердили движение вражеских беспилотников над регионом. Силы ПВО ведут активную охоту на цели.

Кроме того, вражеские дроны зафиксированы в воздушном пространстве нескольких соседних областей, они постоянно меняют курс, пытаясь обойти зоны защиты.