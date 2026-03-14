"Циркони", "Калібри" та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку та скільки цілей збито

У ніч на 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 430 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Водночас зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 7 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів :

За даними військових, з 18:00 13 березнядо ранку 14 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування.

Обстріл України 14 березня

Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область. Також відомо про постраждалих у Київській області.

