"Циркони", "Калібри" та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку та скільки цілей збито
У ніч на 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 430 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 13 березнядо ранку 14 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:
- 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску - ТОТ АР Крим);
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянська обл. РФ);
- 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску - акваторії Чорного та Каспійського морів);
- 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску - Вологодська обл. РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску - Курська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);
- 430 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 250 із них - "Шахеди".
Основний напрямок удару - Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:
- 1 протикорабельну ракету "Циркон";
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 25 крилатих ракет "Калібр";
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 402 ворожі БпЛА різних типів.
Водночас зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 7 локаціях.
Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріл України 14 березня
Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили комбінований удар по Україні.
Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область. Також відомо про постраждалих у Київській області.
