Україна під масованою атакою дронів: яка ситуація у Києві та областях

У ніч на 24 березня Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками та стратегічною авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка , а також на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога у столиці була оголошена о 00:19. На той момент більшість східних, південних та центральних областей уже перебували у "червоній зоні". Ворог застосував тактику пусків дронів-камікадзе з кількох напрямків, намагаючись виснажити українську ППО.

Близько першої години ночі кияни почули перші гучні звуки. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив роботу сил протиповітряної оборони та закликав містян перебувати в безпечних місцях.

Комбінована загроза: дрони та ракети

Цієї ночі ситуація ускладнюється не лише атакою БпЛА. За даними моніторингових каналів та Повітряних сил, зафіксовано зліт кількох бортів стратегічної авіації РФ, що створило додаткову загрозу ракетного удару.

Що відомо станом на зараз:

У Києві було чутно серію вибухів - це результат роботи мобільних вогневих груп та зенітних ракетних комплексів.

В КОВА підтвердили рух ворожих безпілотників над регіоном. Сили ППО ведуть активне полювання на цілі.

Крім того, ворожі дрони зафіксовані у повітряному просторі кількох сусідніх областей, вони постійно змінюють курс, намагаючись обійти зони захисту.