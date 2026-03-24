ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина под массированной атакой дронов: какая ситуация в Киеве и областях

01:32 24.03.2026 Вт
2 мин
ПВО отражает массированную атаку дронов, слышны громкие взрывы в разных регионах Украины
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)

В ночь на 24 марта Россия в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками и стратегической авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, а также на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россия подняла стратегическую авиацию, север и юг Украины уже атакуют дроны, - ПС

Воздушная тревога в столице была объявлена в 00:19. На тот момент большинство восточных, южных и центральных областей уже находились в "красной зоне". Враг применил тактику пусков дронов-камикадзе с нескольких направлений, пытаясь истощить украинскую ПВО.

Около часа ночи киевляне услышали первые громкие звуки. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу сил противовоздушной обороны и призвал горожан находиться в безопасных местах.

Комбинированная угроза: дроны и ракеты

Этой ночью ситуация осложняется не только атакой БпЛА. По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, зафиксирован взлет нескольких бортов стратегической авиации РФ, что создало дополнительную угрозу ракетного удара.

Что известно по состоянию на сейчас:

В Киеве было слышно серию взрывов - это результат работы мобильных огневых групп и зенитных ракетных комплексов.

В КОВА подтвердили движение вражеских беспилотников над регионом. Силы ПВО ведут активную охоту на цели.

Кроме того, вражеские дроны зафиксированы в воздушном пространстве нескольких соседних областей, они постоянно меняют курс, пытаясь обойти зоны защиты.

Напомним, вечером понедельника, 23 марта, российская армия атаковала БПЛА Одесский район. Один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два человека - 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

К слову, Россия последний раз наносила массированный удар по Украине в ночь на 14 марта. Тогда враг применил 430 ударных дронов и десятки ракет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Атака дронов
Новости
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти