Украина под массированной атакой дронов: какая ситуация в Киеве и областях
В ночь на 24 марта Россия в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками и стратегической авиацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, а также на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 00:19. На тот момент большинство восточных, южных и центральных областей уже находились в "красной зоне". Враг применил тактику пусков дронов-камикадзе с нескольких направлений, пытаясь истощить украинскую ПВО.
Около часа ночи киевляне услышали первые громкие звуки. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу сил противовоздушной обороны и призвал горожан находиться в безопасных местах.
Комбинированная угроза: дроны и ракеты
Этой ночью ситуация осложняется не только атакой БпЛА. По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, зафиксирован взлет нескольких бортов стратегической авиации РФ, что создало дополнительную угрозу ракетного удара.
Что известно по состоянию на сейчас:
В Киеве было слышно серию взрывов - это результат работы мобильных огневых групп и зенитных ракетных комплексов.
В КОВА подтвердили движение вражеских беспилотников над регионом. Силы ПВО ведут активную охоту на цели.
Кроме того, вражеские дроны зафиксированы в воздушном пространстве нескольких соседних областей, они постоянно меняют курс, пытаясь обойти зоны защиты.
Напомним, вечером понедельника, 23 марта, российская армия атаковала БПЛА Одесский район. Один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали два человека - 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.
К слову, Россия последний раз наносила массированный удар по Украине в ночь на 14 марта. Тогда враг применил 430 ударных дронов и десятки ракет.