Україна під масованою атакою дронів, є влучання у Чернігові: де ще загроза ударів

Військові повідомили, що наразі групи ворожих безпілотників зафіксовані у Херсонській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. В районі Сум також станом на зараз перебуває російський дрон.

Повідомляється про удар по об'єкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Інформація про наслідки зараз уточняється.

Повітряна тривога в Україні

Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні (alerts.in.ua)

Як можна побачити, тривога продовжується у Сумській, Миколаївській, Запорізькій, а також частково Полтавській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській областях.