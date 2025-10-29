Україна під масованою атакою дронів, є влучання у Чернігові: де ще загроза ударів

Ввечері середи, 29 жовтня, російські окупанти знову запустили дрони-камікадзе в напрямку України. Наразі відомо про удар по об'єкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова.
Військові повідомили, що наразі групи ворожих безпілотників зафіксовані у Херсонській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. В районі Сум також станом на зараз перебуває російський дрон.
Повідомляється про удар по об'єкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Інформація про наслідки зараз уточняється.
Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як можна побачити, тривога продовжується у Сумській, Миколаївській, Запорізькій, а також частково Полтавській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській областях.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 29 жовтня, РФ здійснила чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарили "Шахедом" по центру Чернігова.
На Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено співробітника. В результаті ворожої атаки майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.
У Чернігові російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури. В результаті обстрілу постраждалих серед місцевих жителів немає.
РБК-Україна раніше писало, що 28 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери України створили коаліцію для підтримки енергетичного сектору, який зазнав значних пошкоджень через російські удари.