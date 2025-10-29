Украина под массированной атакой дронов, есть попадание в Чернигове: где еще угроза ударов

Военные сообщили, что сейчас группы вражеских беспилотников зафиксированы в Херсонской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях. В районе Сум также по состоянию на сейчас находится российский дрон.

Сообщается об ударе по объекту критической инфраструктуры в центре Чернигова. Информация о последствиях сейчас уточняется.

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог в Украине (alerts.in.ua)

Как можно увидеть, тревога продолжается в Сумской, Николаевской, Запорожской, а также частично Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской областях.