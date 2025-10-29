RU

Украина под массированной атакой дронов, есть попадание в Чернигове: где еще угроза ударов

Фото: военные фиксируют вражеские дроны в нескольких областях Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером среды, 29 октября, российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе в направлении Украины. Известно об ударе по объекту критической инфраструктуры в центре Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговского городского совета и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные сообщили, что сейчас группы вражеских беспилотников зафиксированы в Херсонской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях. В районе Сум также по состоянию на сейчас находится российский дрон.

Сообщается об ударе по объекту критической инфраструктуры в центре Чернигова. Информация о последствиях сейчас уточняется.

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог в Украине (alerts.in.ua)

Как можно увидеть, тревога продолжается в Сумской, Николаевской, Запорожской, а также частично Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской областях.

 

Обстрел Украины 29 октября

Напомним, в ночь на сегодня, 29 октября, РФ осуществила очередную массированную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударили "Шахедом" по центру Чернигова.

В Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен сотрудник. В результате вражеской атаки почти 30 тысяч домов оказались без света.

В Чернигове российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В результате обстрела пострадавших среди местных жителей нет.

РБК-Украина ранее писало, что 28 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры Украины создали коалицию для поддержки энергетического сектора, который получил значительные повреждения из-за российских ударов.

