Україна під масованою атакою дронів, є влучання у Чернігові: де ще загроза ударів

Ввечері середи, 29 жовтня, російські окупанти знову запустили дрони-камікадзе в напрямку України. Наразі відомо про удар по об'єкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Чернігівської міської ради і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Військові повідомили, що наразі групи ворожих безпілотників зафіксовані у Херсонській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. В районі Сум також станом на зараз перебуває російський дрон. Повідомляється про удар по об'єкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Інформація про наслідки зараз уточняється. Повітряна тривога в Україні Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. Карта повітряних тривог в Україні (alerts.in.ua) Як можна побачити, тривога продовжується у Сумській, Миколаївській, Запорізькій, а також частково Полтавській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській областях.