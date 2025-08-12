Україна під куполом спеки: синоптик розповіла, що буде з погодою до кінця тижня

Над Україною встановився потужний антициклон, який утримає стабільно суху і сонячну погоду до кінця тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Як повідомляють синоптики, опади малоймовірні навіть у вигляді локальних дощів чи гроз.
У найближчі дні небо переважно ясне, хмари будуть поодинокі або зовсім безхмарно. Волога в атмосфері мало, тому дощів чекати не варто.
Температура повітря 13 серпня коливатиметься у межах +24...+28 градусів, на півдні та в Закарпатті - до +30.
Стабільна суха погода протримається до кінця тижня, а у неділю та понеділок спека навіть посилиться.
Нічна температура, однак, навряд чи перевищить +20 градусів, хіба що місцями на півдні.
У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.
Пийте більше води. Під час спеки організм втрачає багато рідини через потовиділення. Щоб уникнути зневоднення, пийте не менше 2-3 літрів води на день. Уникайте алкоголю та кави — вони можуть сприяти дегідратації.
Залишайтеся у тіні або приміщенні з кондиціонером. У найспекотніші години, зазвичай з 11:00 до 16:00, краще залишатися в приміщенні з охолодженням або хоча б у тіні. Це допоможе уникнути перегріву і теплового удару.
Одягайтеся правильно. Обирайте легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин - бавовни або льону. Уникайте темного і щільного одягу, який притягує і затримує тепло.
Захищайте шкіру від сонця. Використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF, носіть капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри. Сонячні опіки погіршують загальний стан і підвищують ризик теплового удару.
Обмежте фізичні навантаження. Під час спеки краще уникати важких фізичних вправ на відкритому повітрі. Якщо спорт необхідний, робіть це рано вранці або пізно ввечері, коли температура нижча.
Регулярно прохолоджуйтеся. Пийте прохолодні напої, використовуйте вологі серветки або зволожуйте обличчя і шию водою. Короткий душ або ванночки для ніг допоможуть освіжитися.
