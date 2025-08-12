Украина под куполом жары: синоптик рассказала, что будет с погодой до конца недели

Над Украиной установился мощный антициклон, который удержит стабильно сухую и солнечную погоду до конца недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Как сообщают синоптики, осадки маловероятны даже в виде локальных дождей или гроз.
В ближайшие дни небо преимущественно ясное, облака будут единичные или совсем безоблачно. Влаги в атмосфере мало, поэтому дождей ждать не стоит.
Температура воздуха 13 августа будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, на юге и в Закарпатье - до +30.
Стабильная сухая погода продержится до конца недели, а в воскресенье и понедельник жара даже усилится.
Ночная температура, однако, вряд ли превысит +20 градусов, разве что местами на юге.
В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.
Пейте больше воды. Во время жары организм теряет много жидкости из-за потоотделения. Чтобы избежать обезвоживания, пейте не менее 2-3 литров воды в день. Избегайте алкоголя и кофе - они могут способствовать дегидратации.
Оставайтесь в тени или помещении с кондиционером. В самые жаркие часы, обычно с 11:00 до 16:00, лучше оставаться в помещении с охлаждением или хотя бы в тени. Это поможет избежать перегрева и теплового удара.
Одевайтесь правильно , выбирайте легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей - хлопка или льна. Избегайте темной и плотной одежды, которая притягивает и задерживает тепло.
Защищайте кожу от солнца. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, носите шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки. Солнечные ожоги ухудшают общее состояние и повышают риск теплового удара.
Ограничьте физические нагрузки. Во время жары лучше избегать тяжелых физических упражнений на открытом воздухе. Если спорт необходим, делайте это рано утром или поздно вечером, когда температура ниже.
Регулярно охлаждайтесь. Пейте прохладительные напитки, используйте влажные салфетки или увлажняйте лицо и шею водой. Короткий душ или ванночки для ног помогут освежиться.
