Знадобиться теплий одяг? Що несе погода цього тижня й де чекати холодних ночей

Серпень у деяких областях України - не такий спекотний, як можна було очікувати. Найтеплішу погоду вдень прогнозують "традиційно" у південній частині країни й місцями - на заході. Тим часом температура повітря вночі у певних регіонах може відчутно знизитись вже найближчим часом.

Докладніше про те, що буде з погодою в Україні впродовж поточного тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Якої погоди чекати українцям цього тижня

Впродовж вівторка, 12 серпня, погода по території України очікується з мінливою хмарністю. Найтепліші значення денних температур прогнозують у Криму - до +30°C.

У південних областях повітря вдень прогріється подекуди до +29°C.

Тим часом у Житомирі, Чернігові та Луганську - до +24°C.

При цьому вночі температура повітря у багатьох містах буде відчутно прохолодною - всього лиш 11-13 градусів вище нуля. В Ужгороді - навіть 10-12°C.

У Києві вночі - 12-14°C, вдень - 23-25°C.

Прогноз погоди на 12 серпня (карта: meteo.gov.ua)

У середу, 13 серпня, температура повітря вдень у більшості областей зросте в середньому на 1-2 градуси.

Вночі найпрохолодніше буде в Ужгороді - 10-12°C. У багатьох інших областях нічні значення досягатимуть 13-15 градусів за Цельсієм.

Найтепліше - і вдень, і вночі - на півдні України.

У Києві вночі - 14-16°C, вдень - 23-25°C.

Прогноз погоди на 13 серпня (карта: meteo.gov.ua)

У четвер, 14 серпня, в Ужгороді вночі прогнозують вже 15-17°C, а вдень - 31-33°C.

При цьому у Чернівцях температура повітря вночі знизиться до 11-13°C (хоча вдень очікується 27-29°C).

Тим часом у більшості західних і північних областей вночі може бути 12-14°C.

У Києві вночі - 13-15°C, вдень - 24-26°C.

Прогноз погоди на 14 серпня (карта: meteo.gov.ua)

Впродовж п'ятниці, 15 серпня, найпрохолодніше вночі може бути у Чернівцях - 11-13°C. Вдень температура повітря там прогріється до 27-29 градусів вище нуля.

У більшості західних і північних областей вночі прогнозують (як і в попередню добу) 12-14°C.

Найтеплішою на заході очікується погода в Ужгороді: вночі - 15-17°C, вдень - 31-33°C.

В цілому по Україні до +32 градусів на стовпчиках термометрів вдень може бути в Миколаєві, Херсоні та у Криму (Сімферополь).

У Києві вночі - 13-15°C, вдень - 24-26°C.

Прогноз погоди на 15 серпня (карта: meteo.gov.ua)