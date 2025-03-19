Україна під час обміну повернула з російського полону 6 бійців "Азову"

"В рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими з полону було звільнено 175 військовослужбовців Сил оборони. Серед них - 6 азовців", - сказано у повідомленні.

Відомо, що вони пройшли битву за Маріуполь, після чого потрапили у полон. Після майже трьох років неволі вони нарешті повертаються до своїх рідних і близьких.

"В цей час 842 бійця 12-ої бригади "Азов" НГУ досі залишаються у російських тюрмах і перебувають у надважких умовах. Ми сподіваємось на те, що відповідальні служби щодня роблять все можливе для повернення всіх азовців додому", - нагадали в "Азові".

Нагадаємо, сьогодні Україна провела черговий обмін полоненими з Російською Федерацією. З ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Минулі обміни

До цього обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери. Такою обмін відбувся 15 січня. Тоді Україна повернула з російського полону 25 своїх громадян. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також цивільний.