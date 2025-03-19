Украина во время обмена вернула из российского плена 6 бойцов "Азова"

"В рамках сегодняшнего обмена военнопленными из плена было освобождено 175 военнослужащих Сил обороны. Среди них - 6 азовцев", - сказано в сообщении.

Известно, что они прошли битву за Мариуполь, после чего попали в плен. После почти трех лет неволи они наконец возвращаются к своим родным и близким.

"В это время 842 бойца 12-й бригады "Азов" НГУ до сих пор остаются в российских тюрьмах и находятся в сверхтяжелых условиях. Мы надеемся на то, что ответственные службы ежедневно делают все возможное для возвращения всех азовцев домой", - напомнили в "Азове".

Напомним, сегодня Украина провела очередной обмен пленными с Российской Федерацией. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов

Прошлые обмены

До этого обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры. Такой обмен состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.