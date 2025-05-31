ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Субота 31 травня 2025 00:56
UA EN RU
Україна під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів Фото: росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші ударні дрони почали залітати у повітряний простір України після 23:00.

О 23:36 військові повідомили про рух нової групи ворожих БпЛА на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську область.

О 00:04 ворожі дрони рухалися:

  • на півночі Херсонської області, продовжує рух на північний-захід;
  • нова група у Херсонській області, курсом на Миколаївську область;
  • у Харківській області в західному напрямку.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:50, у повітряному просторі України рухаються близько 50 ударних безпілотників.

Станом на 00:51 групи російських ударних безпілотників рухалися:

  • на півдні Кіровоградської області, курсом на захід;
  • на півночі Миколаївської області курсом на захід; на півдні - у північно-західному напрямку;
  • на півночі Донецької області у південному напрямку;
  • у Харківській області курсом на захід та південь.

Станом на 01:36 групи російських "Шахедів" рухалися:

  • на заході Кіровоградської області курсом на Вінницьку область;
  • у Миколаївській області, курсом на Одеську область;
  • на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс західний;
  • у Харківській області, курсом на захід;
  • у Черкаській області курсом на Вінницьку область.

О 01:41 військові повідомили про рух нової групи ударних БпЛА на межі Сумської та Харківської областей курсом на захід.

Станом на 02:04 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україна під атакою російських &quot;Шахедів&quot;: де загроза ударів

Російські повітряні атаки

В ніч на п'ятницю, 30 травня, російські загарбники атакували Україну десятками БпЛА і балістичними ракетами.

У Запоріжжі дрони пошкодили об'єкт інфраструктури, через що близько 13 тисяч жителів залишилися без електроенергії.

Вдень 30 травня росіяни вдарили ракетами по Харківській області. В одному з сіл пошкоджені будинки й автомобіль.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
NEWS
Небензя на Радбезі ООН лякав посиленням війни: Україна вимагає реакцій
Небензя на Радбезі ООН лякав посиленням війни: Україна вимагає реакцій
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів