Україна під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Станом на 02:04 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 01:41 військові повідомили про рух нової групи ударних БпЛА на межі Сумської та Харківської областей курсом на захід.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:50, у повітряному просторі України рухаються близько 50 ударних безпілотників.

О 23:36 військові повідомили про рух нової групи ворожих БпЛА на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську область.

Перші ударні дрони почали залітати у повітряний простір України після 23:00.

Російські повітряні атаки

В ніч на п'ятницю, 30 травня, російські загарбники атакували Україну десятками БпЛА і балістичними ракетами.

У Запоріжжі дрони пошкодили об'єкт інфраструктури, через що близько 13 тисяч жителів залишилися без електроенергії.

Вдень 30 травня росіяни вдарили ракетами по Харківській області. В одному з сіл пошкоджені будинки й автомобіль.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень.

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