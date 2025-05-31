Украина под атакой российских "Шахедов": где риск ударов
Российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины после 23:00.
В 23:36 военные сообщили о движении новой группы вражеских БпЛА на севере Херсонской области курсом на Николаевскую область.
В 00:04 вражеские дроны двигались:
- на севере Херсонской области, продолжает движение на северо-запад;
- новая группа в Херсонской области, курсом на Николаевскую область;
- в Харьковской области в западном направлении.
Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 00:50, в воздушном пространстве Украины движутся около 50 ударных беспилотников.
По состоянию на 00:51 группы российских ударных беспилотников двигались:
- на юге Кировоградской области, курсом на запад;
- на севере Николаевской области курсом на запад; на юге - в северо-западном направлении;
- на севере Донецкой области в южном направлении;
- в Харьковской области курсом на запад и юг.
По состоянию на 00:52 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские воздушные атаки
В ночь на пятницу, 30 мая, российские захватчики атаковали Украину десятками БпЛА и баллистическими ракетами.
В Запорожье дроны повредили объект инфраструктуры, из-за чего около 13 тысяч жителей остались без электроэнергии.
Днем 30 мая россияне ударили ракетами по Харьковской области. В одном из сел повреждены дома и автомобиль.
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте было зафиксировано около 150 боевых столкновений.
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