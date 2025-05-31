Украина под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

По состоянию на 00:52 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 00:51 группы российских ударных беспилотников двигались:

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 00:50, в воздушном пространстве Украины движутся около 50 ударных беспилотников.

В 23:36 военные сообщили о движении новой группы вражеских БпЛА на севере Херсонской области курсом на Николаевскую область.

Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины после 23:00.

Российские воздушные атаки

В ночь на пятницу, 30 мая, российские захватчики атаковали Украину десятками БпЛА и баллистическими ракетами.

В Запорожье дроны повредили объект инфраструктуры, из-за чего около 13 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Днем 30 мая россияне ударили ракетами по Харьковской области. В одном из сел повреждены дома и автомобиль.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте было зафиксировано около 150 боевых столкновений.

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