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Ворог завдав ракетного удару під Харковом: є постраждалі та руйнування

Харківська область, П'ятниця 30 травня 2025 21:14
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Ворог завдав ракетного удару під Харковом: є постраждалі та руйнування Фото: ворог завдав ракетного удару під Харковом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок ракетного удару по селі Васищеве під Харковом постраждала одна людина. Пошкоджено кілька приватних будинків і цивільний автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Ворог наніс ракетний удар по с. Васищеве. На цю хвилину відомо про одного постраждалого", - повідомив Синєгубов.

Він також розповів, що внаслідок ворожої атаки також відомо про пошкодження п'яти приватних домоволодінь та цивільного автомобіля.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що протягом минулої доби, 29 травня, на фронті було зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Курському напрямках.

Крім того, голова відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" Олексій Крименюк розповів, чи є зараз загроза масштабного наступу на Харківську область.

Нагадаємо також, що приблизно з 03:10 до 03:30 у Харкові прогриміло кілька серій вибухів.

Як стало відомо, російські військові вдарили дронами по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу тролейбусного депо є багато пошкоджень та постраждалі.

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