Україна під атакою. Нова хвиля вибухів у Києві та регіонах: що відомо

Київ

Ближче до 14:00 перші вибухи було чути у Київській області. Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив про роботу засобів протиповітряної оборони та закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу. Також стало відомо про проліт російських ракет у бік Київської області.

Після цього кілька вибухів пролунали у самому Києві. Їх чули мешканці району Троєщина на лівобережній частині столиці. Напередодні там внаслідок удару було пошкоджено теплову електроцентраль.

За словами мера Віталія Кличка, над Києвом засоби ППО збили російські ракети. Повітряна тривога продовжується з 12:50. Останній вибух було чути кілька хвилин тому.

Окрім того, на лівобережній частині місцями зникло електропостачання. Фахівці ДТЕК "Київські електромережі" вже працюють над відновленням. Енергетики проводять обстеження, щойно причини буде з'ясовано, споживачів зорієнтують щодо часу відновлення подачі світла.

Оновлено від 16:20

За словами голови Київської ОВ Олексія Кулеби, в результаті роботи ППО є збиті повітряні цілі, серед яких і дрони Shahed. А мер Броварів Ігор Сапожко попереджає, що загроза ударів із повітря все ще триває.

Тим часом станом на 16:20 у Києві відбій повітряної тривоги.

Вінницька область

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що окупанти вдарили ракетами і по його регіону, а також попередив про роботу ППО. Станом на зараз відомо про влучання в енергетичний об'єкт.

"Знову ворог б'є по енергетичних об'єктах. Є влучення і по Вінницької області. Рятувальні служби працюють на місці", - зазначив Борзов.

Чернігівська область

Над Чернігівською областю українські сили протиповітряної оборони знищили як мінімум дві російські ракети. За даними оперативного командування "Північ", це сталося в районі населеного пункту Кіпті за кілька десятків кілометрів від Києва.

Фото: ракети збили в районі села Кіпті (google.com/maps)

Також було опубліковано фото уламків збитих ракет.

У самому Чернігові зафіксовано вибух іранського безпілотника "Шахед".

"Працює ППО. Залишайтесь у укриттях", - зазначив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус,

Івано-Франківська область

Також повідомлялося про вибухи в Івано-Франківській області. Наразі докладної інформації немає, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Оновлено від 16:20



Внаслідок удару виникла пожежа на Бурштинській ТЕС.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, о 12:05 росіяни атакували Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців - Ту-95 і Ту-160 - було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітно-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" у Київській та Вінницькій областях.

Ще дві ракети збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15:30 десять безпілотників боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".