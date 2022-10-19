Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно

Киев

Ближе к 14:00 первые взрывы были слышны в Киевской области. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил о работе средств противовоздушной обороны и призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу. Также стало известно о пролете российских ракет в сторону Киевской области.

После этого несколько взрывов прогремели в самом Киеве. Их слышали жители района Троещина на левобережной части столицы. Накануне там в результате удара была повреждена тепловая электроцентраль.

По словам мэра Виталия Кличко, над Киевом средства ПВО сбили российские ракеты. Воздушная тревога продолжается с 12:50. Последний взрыв был слышен несколько минут назад.

Кроме того, на левобережной части местами пропало электроснабжение. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" уже работают над восстановлением. Энергетики проводят обследование, как только причины будут выяснены, потребителей сориентируют по времени возобновлении подачи света.

Обновлено от 16:20

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в результате работы ПВО есть сбитые воздушные цели, среди которых и дроны Shahed. А мэр Броваров Игорь Сапожко предупреждает, что угроза ударов с воздуха все еще продолжается.

Тем временем по состоянию на 16:20 в Киеве отбой воздушной тревоги.

Винницкая область

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о том, что оккупанты ударили ракетами и по его региону, а также предупредил о работе ПВО. По состоянию на сейчас известно о попадании в энергетический объект.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", - отметил Борзов.

Черниговская область

Над Черниговской областью украинские силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум две российские ракеты. По данным оперативного командования "Север", это произошло в районе населенного пункта Копти в нескольких десятках километров от Киева.

Фото: ракеты сбили в районе села Копти (google.com/maps)

Также были опубликованы фото обломков сбитых ракет.

В самом Чернигове зафиксирован взрыв иранского беспилотника "Шахед".

"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - отметил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус,

Ивано-Франковская область

Также сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области. На данный момент подробной информации нет, в регионе объявлена воздушная тревога.

Обновлено от 16:20

В результате удара возник пожар на Бурштынской ТЭС.

***

По данным Воздушных сил ВСУ, в 12:05 россияне атаковали Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 -было выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях.

Еще две ракеты сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области.

Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15:30 десять беспилотников боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".