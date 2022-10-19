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Сили ППО збили дві ракети над Чернігівською областю (фото)

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Середа 19 жовтня 2022 14:23
Сили ППО збили дві ракети над Чернігівською областю (фото) Фото: сили ППО збили дві ракети над Чернігівською областю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Над Чернігівською областю у середу, 19 жовтня, українські сили протиповітряної оборони знищили дві російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети. Наші захисники завжди на варті! Разом до перемоги", - повідомляє командування "Північ".

Фото: збиті над Чернігівською областю ракети (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, на всій території України оголошено повітряну тривогу. Російські війська знову запустили ракети укринськими містами. Зокрема, про вибухи повідомляють у Вінницькій області.

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