Сили ППО збили дві ракети над Чернігівською областю (фото)
Фото: сили ППО збили дві ракети над Чернігівською областю (Getty Images)
Над Чернігівською областю у середу, 19 жовтня, українські сили протиповітряної оборони знищили дві російські ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".
"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети. Наші захисники завжди на варті! Разом до перемоги", - повідомляє командування "Північ".
Фото: збиті над Чернігівською областю ракети (facebook.com/kommander.nord)
Нагадаємо, на всій території України оголошено повітряну тривогу. Російські війська знову запустили ракети укринськими містами. Зокрема, про вибухи повідомляють у Вінницькій області.
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