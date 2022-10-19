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У Київській області працює ППО

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Київська область, Середа 19 жовтня 2022 13:55
У Київській області працює ППО Ілюстративне фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони у середу, 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО", - написав він.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про проліт ракет у бік Київської області.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області місцевий мешканець знайшов російський дрон "Орлан 10".

Як повідомлялося раніше, вчора піротехніки та водолази вилучили бойову частину збитої російської ракети з водойми в Обухівському районі Київської області.

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