Україна першою у світі запустила AI-агента для держпослуг: як він працює

У Мінцифри наголошують, що мета України - до 2030 року увійти до топ-3 держав світу за розвитком та інтеграцією ШІ у публічний сектор. "Дія" поступово трансформується з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 і дозволить отримувати послуги без зайвих форм і полів.

Що вміє Дія.АІ

Надавати послуги

Уже зараз у чаті можна отримати першу послугу - довідку про доходи. Для цього достатньо написати:"Потрібна довідка про доходи". Документ автоматично з’явиться у кабінеті на порталі. Найближчим часом додадуть ще п’ять послуг.

Розповідати про можливості "Дії"

Наприклад, як відкрити ФОП чи що таке "Пакунок малюка".

Підбирати послуги під конкретні ситуації

Якщо, наприклад, пошкоджено житло, асистент підкаже, як отримати компенсацію через програму єВідновлення.

Наразі Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тесту. Користувачі можуть залишати відгуки безпосередньо у чаті, щоб допомогти команді швидше вдосконалити роботу сервісу.