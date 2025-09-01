UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Україна першою у світі запустила AI-агента для держпослуг: як він працює

Україна надаватиме державні послуги за допомогою AI (фото: Пресслужба Міністерства цифрової трансформації України)
Автор: Павло Колеснік

Україна стала першою країною в світі, яка почала надавати державні послуги за допомогою штучного інтелекту. На порталі "Дія" запрацював AI-асистент, який може надавати послуги просто у чаті. Найближчим часом функціонал стане доступним і у мобільному застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

У Мінцифри наголошують, що мета України - до 2030 року увійти до топ-3 держав світу за розвитком та інтеграцією ШІ у публічний сектор. "Дія" поступово трансформується з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 і дозволить отримувати послуги без зайвих форм і полів.

Що вміє Дія.АІ

Надавати послуги

Уже зараз у чаті можна отримати першу послугу - довідку про доходи. Для цього достатньо написати:"Потрібна довідка про доходи". Документ автоматично з’явиться у кабінеті на порталі. Найближчим часом додадуть ще п’ять послуг.

Розповідати про можливості "Дії"

Наприклад, як відкрити ФОП чи що таке "Пакунок малюка".

Підбирати послуги під конкретні ситуації

Якщо, наприклад, пошкоджено житло, асистент підкаже, як отримати компенсацію через програму єВідновлення.

Наразі Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тесту. Користувачі можуть залишати відгуки безпосередньо у чаті, щоб допомогти команді швидше вдосконалити роботу сервісу.

Михайло ФедоровМіністерство цифрової трансформаціїШтучний інтелектДія