Украина первой в мире запустила AI-агента для госуслуг: как он поможет людям

В Минцифры отмечают, что цель Украины - до 2030 года войти в топ-3 государств мира по развитию и интеграции ИИ в публичный сектор. "Дія" постепенно трансформируется из цифрового сервиса в полноценного AI-агента, который будет работать 24/7 и позволит получать услуги без лишних форм и полей.

Что умеет Дія.АІ

Предоставлять услуги

Уже сейчас в чате можно получить первую услугу - справку о доходах. Для этого достаточно написать: "Нужна справка о доходах". Документ автоматически появится в кабинете на портале. В ближайшее время добавят еще пять услуг.

Рассказывать о возможностях "Дії"

Например, как открыть ФЛП или что такое "Пакет малыша".

Подбирать услуги под конкретные ситуации

Если, например, повреждено жилье, ассистент подскажет, как получить компенсацию через программу еВідновлення.

Сейчас Дія.АІ работает в формате открытого бета-теста. Пользователи могут оставлять отзывы непосредственно в чате, чтобы помочь команде быстрее усовершенствовать работу сервиса.