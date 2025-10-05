Україна пережила масштабну атаку РФ: ППО знищила понад 470 цілей
У ніч на 5 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак з початку осені. З різних напрямків ворог запустив сотні дронів і ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
У ніч на 05 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:
- 496 ударних дронів типу "Шахед", Гербера (безпілотники інших типів). Близько 250 із них -"Шахеди";
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал",
- 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К,
- 9 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Основний напрямок удару був спрямований на Львівську область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 478 повітряних цілей:
- 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
- 6 крилатих ракет "Калібр".
*Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних дронів на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - додали військові.
Масована атака на Україну
У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждала Львівська область. Для цього удару ворог використав майже всі наявні види озброєння.
Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.
Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.
Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вже вранці 5 жовтня Чернігів атакували російські "Шахеди". Є влучання в одне із підприємств.