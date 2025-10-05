Україна пережила масштабну атаку РФ: ППО знищила понад 470 цілей

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак з початку осені. З різних напрямків ворог запустив сотні дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

*Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних дронів на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - додали військові.

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 478 повітряних цілей:

Основний напрямок удару був спрямований на Львівську область.

У ніч на 05 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждала Львівська область. Для цього удару ворог використав майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.

Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Вже вранці 5 жовтня Чернігів атакували російські "Шахеди". Є влучання в одне із підприємств.