Украина пережила масштабную атаку РФ: ПВО уничтожила более 470 целей

В ночь на 5 октября Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с начала осени. С разных направлений враг запустил сотни дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

В ночь на 05 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения: 496 ударных дронов типа "Шахед", Гербера (беспилотники других типов). Около 250 из них - "Шахеды";

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал",

42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К,

9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Основное направление удара было направлено на Львовскую область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 478 воздушных целей: 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

6 крылатых ракет "Калибр". *Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются). Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных дронов на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - добавили военные.