Переговори України і РФ

Сьогодні, 16 травня, у Стамбулі пройдуть перші за три роки прямі переговори України та РФ. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Склад російської сторони на переговорах викликав сумніви, оскільки Путін направив до Стамбула чиновників низького рівня.

РосЗМІ повідомили, що російська сторона хоче переговорів без участі США. Джерела РБК-Україна підтверджують, що переговори України та Росії з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі.

Україна у Стамбулі вже провела переговори з представниками США та Туреччини. Також була зустріч української команди з радниками з питань безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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