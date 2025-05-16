РФ хоче прямих переговорів з Україною в Стамбулі без США, - росЗМІ
Делегація Російської Федерації (РФ) виступає проти того, щоб американська сторона була присутня під час російсько-українських переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
За словами джерела, на початку зустрічі, після привітання, переговорну кімнату покине представник Туреччини.
У тому ж числі російська делегація виступає проти присутності американських представників на прямих переговорах з Україною.
Тим часом BBC пише, що американська сторона ймовірно зустрінеться з російською делегацією напередодні переговорів між Москвою і Києвом.
"Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Антон, старший помічник Рубіо (Марко Рубіо, державний секретар США, - ред.), не буде присутній на зустрічі Росія-Україна-Туреччина під час обіду. Спочатку він зустрінеться з Мединським (Володимир Мединський, очільник російської делегації, - ред.) окремо", - пояснює кореспондент BBC.
Переговори України та Росії у Туреччині
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити мирні переговори з Україною в Стамбулі 15 травня. При цьому він не погодився на західну ініціативу щодо 30-денного перемир’я.
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що готовий до особистої зустрічі, однак цього не сталося - Росія направила делегацію.
Перемовини між Києвом і Москвою планувалися на 15 травня, але згодом їх перенесли на 16 травня.
За повідомленнями ЗМІ, сьогодні у Стамбулі спершу має відбутися тристороння зустріч за участі України, США та Туреччини, а вже після неї - переговори за формулою Україна-Росія-Туреччина.
Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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