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РФ хоче прямих переговорів з Україною в Стамбулі без США, - росЗМІ

П'ятниця 16 травня 2025 12:10
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РФ хоче прямих переговорів з Україною в Стамбулі без США, - росЗМІ Фото: Майкл Антон, директор із планування політики Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Делегація Російської Федерації (РФ) виступає проти того, щоб американська сторона була присутня під час російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

За словами джерела, на початку зустрічі, після привітання, переговорну кімнату покине представник Туреччини.

У тому ж числі російська делегація виступає проти присутності американських представників на прямих переговорах з Україною.

Тим часом BBC пише, що американська сторона ймовірно зустрінеться з російською делегацією напередодні переговорів між Москвою і Києвом.

"Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Антон, старший помічник Рубіо (Марко Рубіо, державний секретар США, - ред.), не буде присутній на зустрічі Росія-Україна-Туреччина під час обіду. Спочатку він зустрінеться з Мединським (Володимир Мединський, очільник російської делегації, - ред.) окремо", - пояснює кореспондент BBC.

Переговори України та Росії у Туреччині

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити мирні переговори з Україною в Стамбулі 15 травня. При цьому він не погодився на західну ініціативу щодо 30-денного перемир’я.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що готовий до особистої зустрічі, однак цього не сталося - Росія направила делегацію.

Перемовини між Києвом і Москвою планувалися на 15 травня, але згодом їх перенесли на 16 травня.

За повідомленнями ЗМІ, сьогодні у Стамбулі спершу має відбутися тристороння зустріч за участі України, США та Туреччини, а вже після неї - переговори за формулою Україна-Росія-Туреччина.

Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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