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Украина на переговорах с РФ поднимет вопрос встречи Зеленского с Путиным, - Reuters

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина на переговорах в Стамбуле 16 мая поднимет вопрос встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает дипломатический источник издания, для Украины приоритет переговоров с российской делегацией - это прекращение огня.

По словам собеседника Reuters, украинские переговорщики также поднимут вопрос о возможности личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

"Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, нужно прекращение огня. Реальное, долгосрочное и хорошо контролируемое. Также необходимы гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, удерживаемых гражданских лиц, обмен военнопленными на основе "все на всех"", - сказал источник.

 

Переговоры Украины и РФ

Сегодня, 16 мая, в Стамбуле пройдут первые за три года прямые переговоры Украины и РФ. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник диктатора Владимир Мединский.

Состав российской стороны на переговорах вызвал сомнения, поскольку Путин направил в Стамбул чиновников низкого уровня.

РосСМИ сообщили, что российская сторона хочет переговоров без участия США. Источники РБК-Украина подтверждают, что переговоры Украины и России с высокой вероятностью могут пройти в двустороннем формате.

Украина в Стамбуле уже провела переговоры с представителями США и Турции. Также была встреча украинской команды с советниками по вопросам безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.

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