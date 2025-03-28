Україна передасть США докази ударів РФ по енергетиці, - Зеленський

Україна передасть США докази російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Окупанти продовжують бити по об'єктах газо- та електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі в Полтавській області, також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж у результаті одного з російських ударів по місту Харків було пошкодження інфраструктури теплопостачання", - наголосив він.

Росія порушує умови тимчасового перемир'я

Нагадаємо, що у вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели тривалу телефонну розмову, яка тривала понад дві години.

У розмові з Трампом Путін нібито погодився на 30-денний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України, однак не прийняв пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів.

Натомість російський диктатор назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій.

Як пізніше заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів з США, було досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і РФ.

Київ, своєю чергою, передав Штатами список енергооб'єктів, по яких Росія не повинна завдавати ударів.

Однак попри всі ці домовленості Російська Федерація кожної ночі запускає проти України більше сотні дронів.

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