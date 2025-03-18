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Стало відомо, скільки тривала розмова Трампа та Путіна

Вівторок 18 березня 2025 19:27
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Стало відомо, скільки тривала розмова Трампа та Путіна Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели тривалу телефонну розмову у вівторок, 18 березня. Вони проговорили понад дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що Трамп та Путін почали свою розмову близько 16:00 за київським часом, вони говорили понад півтори години.

Як пише Reuters, їх розмова тривала понад 2,5 години.

Наразі ні американські, ні російські представники не розголошують деталей розмови. Однак CNN пише, посилаючись на російські джерела, що розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре".

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Розмова Трампа та Путіна

Напередодні ввечері Трамп повідомив, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону.

Ймовірно, Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню на театрі російсько-українських воєнних дій. Цю пропозицію США висунули Україні під час перемовин у Саудівській Аравії.

Пізно ввечері 17 березня у розмові з журналістами Трамп заявив, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною.

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