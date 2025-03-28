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Украина передаст США доказательства ударов РФ по энергетике, - Зеленский

Украина, Пятница 28 марта 2025 20:38
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Украина передаст США доказательства ударов РФ по энергетике, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина передаст США доказательства российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оккупанты продолжают бить по объектам газо- и электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову представить американским партнерам все факты повреждений украинской энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

"Только за минувшие сутки был целенаправленный российский удар дронами по газовой инфраструктуре в Полтавской области, также был удар артиллерии по Херсону, который повредил инфраструктуру обеспечения города электричеством. Вчера же в результате одного из российских ударов по городу Харьков было повреждение инфраструктуры теплоснабжения", - подчеркнул он.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели длительный телефонный разговор, который длился более двух часов.

В разговоре с Трампом Путин якобы согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, однако не принял предложение о полном прекращении огня на 30 дней.

Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий.

Как позже заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров с США, было достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре как Украины, так и РФ.

Киев, в свою очередь, передал Штатами список энергообъектов, по которым Россия не должна наносить удары.

Однако несмотря на все эти договоренности Российская Федерация каждую ночь запускает против Украины более сотни дронов.

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