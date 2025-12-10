Украина передала США ответ на последний проект мирного плана, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х .

Стоит отметить, что ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявлял, что сегодня, 10 декабря, обновленный мирный план планирует передать США. Его содержание остается в секрете.

Журналист со ссылкой на официальные украинские и американские источники написал, что Украина передала администрации президента США Дональда Трампа свой ответ на последний проект мирного плана.

Мирный план для Украины

Напомним, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Украинский лидер рассказал, что сейчас Украина, европейские партнеры и США обсуждают сразу три документа в рамках мирного плана. В частности, это рамочный документ, гарантии безопасности и документ, который закладывает основы послевоенного восстановления.

Украина и Европа планируют разработать обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

При этом известно Украина и США пока не достигли согласия в территориальном вопросе. США пытается принудить Украину отдать России Донбасс, тогда как Украина не желает этого делать.

РБК-Украина также писало, что лидеры стран Европы, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон встретятся в Германии для обсуждения мирного плана по Украине. Встреча запланирована на 15 декабря.