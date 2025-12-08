ua en ru
"Це може бути вирішальний момент": що заявили Макрон, Зеленський і Стармер про мирні переговори

Британія, Понеділок 08 грудня 2025 16:57
UA EN RU
"Це може бути вирішальний момент": що заявили Макрон, Зеленський і Стармер про мирні переговори Фото: Емманюель Макрон, Володимир Зеленський і Кір Стармер (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "питання України вирішуються Україною". За його словами, сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир".

Він також наголосив на необхідності "справедливого і тривалого" мирного врегулювання для України.

Володимир Зеленський подякував союзникам України за організацію зустрічі і підкреслив, що єдність між Європою, Україною та США є важливою. Він також наголосив, що сьогодні лідери чотирьох країн мають ухвалити "важливі рішення".

При цьому український лідер зауважив, що є речі, без яких Україна не може обійтися без США та не може обійтися без ЄС. За його словами, треба "знайти спосіб зблизити ЄС і США", щоб домовитися про подальші кроки.

"Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Французький лідер зазначив, що разом з іншими країнами підтримує Україну і мир, а також підкреслив, що Європа "має козирі в рукаві".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять із США".

"Це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати підтримувати Україну. Доля цієї країни [України] є долею Європи", - наголосив він.

Мирний план США

Нагадаємо, у США пройшла низка зустрічей секретаря РНБО України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Шості за останні два тижні переговори були зосереджені на просуванні "реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру" в Україні.

6 грудня Володимир Зеленський провів тривалу розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану США.

Джерела Axios кажуть, що сторони обговорили території та гарантії безпеки. По одному з питань є прогрес.

Сьогодні президент України перебуває в Лондоні. На зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини сторони обговорять перебіг поточних переговорів.

Водночас Bloomberg поінформувало, що європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

