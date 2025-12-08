"Це може бути вирішальний момент": що заявили Макрон, Зеленський і Стармер про мирні переговори
Лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "питання України вирішуються Україною". За його словами, сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир".
Він також наголосив на необхідності "справедливого і тривалого" мирного врегулювання для України.
Володимир Зеленський подякував союзникам України за організацію зустрічі і підкреслив, що єдність між Європою, Україною та США є важливою. Він також наголосив, що сьогодні лідери чотирьох країн мають ухвалити "важливі рішення".
При цьому український лідер зауважив, що є речі, без яких Україна не може обійтися без США та не може обійтися без ЄС. За його словами, треба "знайти спосіб зблизити ЄС і США", щоб домовитися про подальші кроки.
"Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Французький лідер зазначив, що разом з іншими країнами підтримує Україну і мир, а також підкреслив, що Європа "має козирі в рукаві".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять із США".
"Це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати підтримувати Україну. Доля цієї країни [України] є долею Європи", - наголосив він.
Мирний план США
Нагадаємо, у США пройшла низка зустрічей секретаря РНБО України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Шості за останні два тижні переговори були зосереджені на просуванні "реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру" в Україні.
6 грудня Володимир Зеленський провів тривалу розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану США.
Джерела Axios кажуть, що сторони обговорили території та гарантії безпеки. По одному з питань є прогрес.
Сьогодні президент України перебуває в Лондоні. На зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини сторони обговорять перебіг поточних переговорів.
Водночас Bloomberg поінформувало, що європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.