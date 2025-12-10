ua en ru
Лідери ЄС незабаром зберуться у Берліні для обговорення мирного плану для України, - ЗМІ

Середа 10 грудня 2025 16:32
Лідери ЄС незабаром зберуться у Берліні для обговорення мирного плану для України, - ЗМІ Фото: Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Європейські лідери, серед яких прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в Берліні для обговорення мирного плану щодо України. Зустріч запланована на 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, спочатку про зустріч повідомило агентство Reuters, посилаючись на двох анонімних дипломатів ЄС.

За їхніми даними, європейські лідери, зокрема Кір Стармер та Еммануель Макрон, мають зустрітися в Берліні в понеділок, щоб обговорити мирний план щодо України.

Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно підтвердив плани щодо нових переговорів про врегулювання конфлікту.

"Європейські інтереси безпеки мають бути захищені... На цьому тлі ми плануємо подальші координаційні переговори найближчими днями", - сказав Мерц.

Sky News наголошує, що це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський учора заявив, що найближчим часом поділиться "удосконаленою" версією мирного плану зі США.

Мирний план США

Нагадаємо, адміністрація Білого дому підготувала проєкт мирної угоди, який пропонують як базу для завершення війни. Початкова версія документа складалася з 28 пунктів.

Після критики з боку Києва та європейських партнерів документ частково переробили: замість 28 пунктів він тепер містить приблизно 20.

Учора Зеленський повідомив, що Україна разом із країнами ЄС доопрацювала власний мирний план і готова найближчим часом передати його США.

За словами президента, Україна, європейські партнери та Сполучені Штати наразі узгоджують одразу три документи в межах мирної ініціативи: рамкову угоду, пакет безпекових гарантій та документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.

