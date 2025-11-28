ua en ru
Україна передала РФ ще 30 людей у рамках проекту "Хочу жити"

П'ятниця 28 листопада 2025 16:50
Україна передала РФ ще 30 людей у рамках проекту "Хочу жити" Фото: громадян РФ повернули у рамках проекту "Хочу жити" (t.me/hochu_zhyt)
Автор: Іван Носальський

Україна передала Росії 30 цивільних росіян. Повернення громадян РФ відбувалося протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити" в Telegram.

За даними проєкту, 14 цивільних осіб було передано Росії вчора, 27 листопада. При цьому ще 16 осіб повернули в РФ сьогодні, 28 листопада.

"Україна діє в межах правового поля і міжнародного гуманітарного права. На відміну від путінського режиму, ми не поводимося з людьми як із заручниками. Ті громадяни Росії, які повинні покинути територію України, можуть зробити це безперешкодно", - йдеться в повідомленні "Хочу жити".

Повернення українців із Білорусі

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Україна повернула з Білорусі 31 цивільного, яких там утримували та засудили на терміни від 2 до 11 років.

Серед звільнених - чоловіки та жінки віком від 18 до 58 років. Деякі з них мають важкі захворювання, включно з онкологією.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими висловив подяку США та президенту Дональду Трампу за сприяння в процесі звільнення українських громадян, утримуваних у Білорусі.

Своєю чергою заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов зазначив, що українців, яких повернули на батьківщину, утримували в білоруських в'язницях здебільшого через проукраїнську позицію.

Він уточнив, що підготовка до такої операції була тривалою і її провели "щойно відкрилося вікно можливостей".

