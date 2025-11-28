Украина передала РФ еще 30 человек в рамках проекта "Хочу жить"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в Telegram .

"Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права. В отличие от путинского режима, мы не обращаемся с людьми как с заложниками. Те граждане России, которые должны покинуть территорию Украины, могут сделать это беспрепятственно", - сказано в сообщении "Хочу жить".

По данным проекта, 14 гражданских лиц были переданы России вчера, 27 ноября. При этом еще 16 человек вернули в РФ сегодня, 28 ноября.

Возвращение украинцев из Беларуси

Напомним, 22 ноября стало известно, что Украина вернула из Беларуси 31 гражданского, которых там удерживали и осудили на сроки от 2 до 11 лет.

Среди освобожденных - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 58 лет. Некоторые из них имеют тяжелые заболевания, включая онкологию.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за содействие в процессе освобождения украинских граждан, удерживаемых в Беларуси.

В свою очередь заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отметил, что украинцев, которых вернули на родину, удерживали в белорусских тюрьмах в основном из-за проукраинской позиции.

Он уточнил, что подготовка к такой операции была длительной и ее провели "как только открылось окно возможностей".