Украина передала РФ еще 30 человек в рамках проекта "Хочу жить"
Украина передала России 30 гражданских россиян. Возвращение граждан РФ проходило в течение двух дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в Telegram.
По данным проекта, 14 гражданских лиц были переданы России вчера, 27 ноября. При этом еще 16 человек вернули в РФ сегодня, 28 ноября.
"Украина действует в рамках правового поля и международного гуманитарного права. В отличие от путинского режима, мы не обращаемся с людьми как с заложниками. Те граждане России, которые должны покинуть территорию Украины, могут сделать это беспрепятственно", - сказано в сообщении "Хочу жить".
Возвращение украинцев из Беларуси
Напомним, 22 ноября стало известно, что Украина вернула из Беларуси 31 гражданского, которых там удерживали и осудили на сроки от 2 до 11 лет.
Среди освобожденных - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 58 лет. Некоторые из них имеют тяжелые заболевания, включая онкологию.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за содействие в процессе освобождения украинских граждан, удерживаемых в Беларуси.
В свою очередь заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отметил, что украинцев, которых вернули на родину, удерживали в белорусских тюрьмах в основном из-за проукраинской позиции.
Он уточнил, что подготовка к такой операции была длительной и ее провели "как только открылось окно возможностей".