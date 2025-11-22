ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ув'язнили за позицію. Українців повернули з Білорусі за сприяння Трампа, - ГУР

Субота 22 листопада 2025 14:36
UA EN RU
Ув'язнили за позицію. Українців повернули з Білорусі за сприяння Трампа, - ГУР Фото: Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Уляна Безпалько

Повернені з Білорусі українці утримувалися переважно за проукраїнську позицію. Провідну роль у їх звільненні зіграв президент США Дональд Трамп.

Про це заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Переважно люди утримувалися за проукраїнську позицію. Обвинувачувалися в допомозі і сприянню Україні. Це справді важлива подія, тому що ми розуміємо, що це не кінець і далі буде. Хотів би окремо подякувати провідній допомозі і ролі США і президенту Дональду Трампу", - зазначив Юсов.

Він також підкреслив, що слід окремо відзначити конструктивну позицію керівництва Білорусі. Також до повернення українців долучився посланець президента США в Білорусі Джон Коул, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи Крістофер Сміт.

За його словами, підготовка була тривала і, як тільки відкрилося вікно можливостей, операція була реалізована.

"Щодо наймолодшої звільненої українки, якій 18 років, то це відома істрорія. Коли їй було 16 років, її звинуватили в підтримці України, в тому, що "вона намагалася робити деякі речі на території Білорусі", - додав Юсов.

Оновлено на 15:00

Як повідомили РБК-Україна в Координаційному штабі, наймолодшу звільнену українку звуть Марія Місюк.

Повернення Українців з Білорусі

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, Україна повернула з Білорусі 31 цивільного, які були засуджені до різних термінів ув’язнення – від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Раніше повідомлялось, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України. Також були помиловані два католицькі священики. Повідомляється, що їх звільнення відбулося на прохання папи римського Лева XIV.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Білорусь ГУР
Новини
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті