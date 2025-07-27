Україна передала ЄС пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти Росії

"Ми продовжуємо роботу - Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакету ЄС", - сказав він.

За словами Власюка, Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій буде містити санкції проти нафтової інфраструктури РФ.

"У 18-му пакеті було санкціоновано великий НПЗ в Індії. Це одразу мало миттєвий результат. Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту, це відразу має результат", - сказав він в ефірі телемарафону.

Уповноважений додав, що Україна також хоче санкції проти капітанів так званого "тіньового флоту", морських терміналів, портової інфраструктури, можливо, страхових компаній.

"Інша велика тема - це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів", - заявив Власюк.