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Україна передала ЄС пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти Росії

Фото: уповноважений з санкцій Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський Союз вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Україна передала Брюсселю свої пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого з санкцій Владислава Власюка.

"Ми продовжуємо роботу - Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакету ЄС", - сказав він.

За словами Власюка, Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій буде містити санкції проти нафтової інфраструктури РФ.

"У 18-му пакеті було санкціоновано великий НПЗ в Індії. Це одразу мало миттєвий результат. Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту, це відразу має результат", - сказав він в ефірі телемарафону.

Уповноважений додав, що Україна також хоче санкції проти капітанів так званого "тіньового флоту", морських терміналів, портової інфраструктури, можливо, страхових компаній. 

"Інша велика тема - це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів", - заявив Власюк.

 

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.

Сьогодні. 27 липня, стало відомо, що Україна синхронізувала європейські санкції, а також запровадила нові обмеження. Вони були націлені проти критичних ресурсів РФ.

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