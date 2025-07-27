Україна передала ЄС пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти Росії

Європейський Союз вже працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Україна передала Брюсселю свої пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого з санкцій Владислава Власюка.
"Ми продовжуємо роботу - Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакету ЄС", - сказав він.
За словами Власюка, Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій буде містити санкції проти нафтової інфраструктури РФ.
"У 18-му пакеті було санкціоновано великий НПЗ в Індії. Це одразу мало миттєвий результат. Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту, це відразу має результат", - сказав він в ефірі телемарафону.
Уповноважений додав, що Україна також хоче санкції проти капітанів так званого "тіньового флоту", морських терміналів, портової інфраструктури, можливо, страхових компаній.
"Інша велика тема - це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів", - заявив Власюк.
Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.
За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.
Сьогодні. 27 липня, стало відомо, що Україна синхронізувала європейські санкції, а також запровадила нові обмеження. Вони були націлені проти критичних ресурсів РФ.
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