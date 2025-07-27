Украина передала ЕС предложения по 19-му пакету санкций против России

"Мы продолжаем работу - Украина уже передала конкретные предложения к следующему, 19-му санкционному пакету ЕС", - сказал он.

По словам Власюка, Украина рассчитывает, что следующий 19-й пакет санкций будет содержать санкции против нефтяной инфраструктуры РФ.

"В 18-м пакете был санкционирован крупный НПЗ в Индии. Это сразу имело мгновенный результат. Так же в 18-м санкционировали одного капитана теневого флота, это сразу имеет результат", - сказал он в эфире телемарафона.

Уполномоченный добавил, что Украина также хочет санкции против капитанов так называемого "теневого флота", морских терминалов, портовой инфраструктуры, возможно, страховых компаний.

"Другая большая тема - это ВПК. Мы предлагаем ряд новых категорий товаров и веществ для расширения списка критических компонентов", - заявил Власюк.