РФ хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі, але не зможе, - Зеленський
Російська Федерація хоче взяти під контроль продуктовий коридор у Чорному морі. Однак їй не вдасться цього зробити.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Eurovision News.
Зеленський наголосив, що припинення вогню в Чорному морі передусім сьогодні важливо для росіян, адже за його словами, окупанти вже давно не контролюють коридор в Чорному морі.
"Ми за це боремося, бо це крок до закінчення війни, але ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Частина їхнього Чорноморського флоту на дні, або вони сховані, і це те, що на сьогодні відбувається. Вони були готові йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море", - пояснив президент.
Він зауважив, що Україна в цілому була готова на повне припинення вогню.
"Ми в цілому були готові на повне припинення вогню. Ок, з Чорним морем ми погоджуємося. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені", - підкреслив глава України.
Пропозиція 30-денного перемир'я
Нагадаємо, що 18 березня американський лідер Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, під час яких лідери нібито узгодили перші кроки до миру.
Варто відзначити, що під час розмови, Путін фактично відмовився від запропонованого США припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Натомість диктатор запропонував Україні та Росії припинити удари по об'єктах енергетики та інфраструктури.
Водночас, російський диктатор зазначив, що під час перемир'я, Україна має припинити мобілізацію, а країни Заходу - надання ЗСУ військової допомоги та розвідувальної інформації.
Наступного дня, 19 березня, Трамп провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Під час розмови Зеленський погодився з припиненням атак по інфраструктурі та енергетиці Росії, але наголосив, що ЗСУ реагуватимуть дзеркально в разі порушення росіянами цих домовленостей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.