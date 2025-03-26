РФ хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі, але не зможе, - Зеленський

Російська Федерація хоче взяти під контроль продуктовий коридор у Чорному морі. Однак їй не вдасться цього зробити.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Eurovision News .

Зеленський наголосив, що припинення вогню в Чорному морі передусім сьогодні важливо для росіян, адже за його словами, окупанти вже давно не контролюють коридор в Чорному морі.

"Ми за це боремося, бо це крок до закінчення війни, але ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Частина їхнього Чорноморського флоту на дні, або вони сховані, і це те, що на сьогодні відбувається. Вони були готові йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море", - пояснив президент.

Він зауважив, що Україна в цілому була готова на повне припинення вогню.

"Ми в цілому були готові на повне припинення вогню. Ок, з Чорним морем ми погоджуємося. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені", - підкреслив глава України.