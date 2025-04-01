Росія нехтує домовленостями, у Херсоні зранку знову атаковано енергооб’єкт, - Сибіга

Російська Федерація (РФ) продовжує порушувати "енергетичне перемир'я". Зранку, 1 квітня, в Херсоні було знову пошкоджено енергооб'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час спільної пресконференції із литовським колегою Кястусісом Будрісом.

За словами міністра, після переговорів у Ер-Ріяді РФ пошкодила енергетичні об'єкти у:

"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість ", - заявив Сибіга.

"Енергетичне перемир'я"

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував як перші кроки для врегулювання війни запровадити режим тиші у повітрі й морі. Під час березневих переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії Вашингтон запропонував Україні всеосяжне перемир'я. Київ, своєю чергою, погодився на пропозицію, а Москва тривалий час зберігала тишу.

Пізніше, під час розмови голови Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, сторони обговорили припинення ударів по українській та російській енергетиці.

Більше про енергетичне перемир'я між Україною та Росією та чи працює воно - у матеріалі РБК-Україна.

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