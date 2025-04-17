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У Зеленського назвали, яку готові прийняти відповідь Путіна про перемир'я

Україна, Четвер 17 квітня 2025 22:29
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У Зеленського назвали, яку готові прийняти відповідь Путіна про перемир'я Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після останніх масштабних атак на цивільне населення, Україна не вірить у слова. Лише реальні дії можуть стати сигналом до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

Раніше сьогодні, 17 квітня, американський президент Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні.

На що Єрмак наголосив, що єдина відповідь від Путіна, яка потрібна Україні - це підтримка повного припинення вогню і погодження щодо механізму контролю, моніторингу і гуманітарного треку.

"Саме це буде індикатором того, що дійсно можливі якісь реальні перемовини про припинення війни… Бо після останніх подій у Кривому Розі та Сумах ми, українці, віримо не в слова, а в дії. Тому ми абсолютно чіткі у своїй позиції й сьогодні ми ще раз про це говорили з партнерами", - підсумував він.

Зустріч делегації з України та США

Нагадаємо, що сьогодні делегації України та США зустрілися у Парижі. Команда американського президента Дональда Трампа заявила, що налаштована працювати для припинення війни в Україні.

Детальніше про заяви американської сторони можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто додати, що Трамп заявив, що чекає відповіді Путіна вже цього тижня.

Удари по Україні

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 13 квітня, російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки загинули понад 30 осіб, серед них були діти. Водночас варто зауважити, що кількість поранених перевалила за сотню.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, удари були нанесені двома балістичними ракетами, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та такої кількості жертв та поранених.

Все, що відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас 4 квітня окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Ракета вибухнула просто в повітрі посеред житлового району. Як результат - загинули 19 людей. Серед загиблих було дев'ятеро дітей.

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