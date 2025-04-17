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Делегації України та США зустрілися у Парижі: названо головну мету

Париж, Четвер 17 квітня 2025 20:49
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Делегації України та США зустрілися у Парижі: названо головну мету Фото: глава ОП України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров та посланець США з питань України Кіт Келлог (x.com/generalkellogg)
Автор: Каріна Левицька

Делегації України та США зустрілися у Парижі сьогодні, 17 квітня. Команда американського президента Дональда Трампа налаштована працювати для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо та посланця США з питань України Кіта Келлога.

Посланець США з питань України Кіт Келлог зауважив, що йому приємно бути з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим у Парижі.

"Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо припинення українсько-російської війни", - додав він.

Водночас держсекретар США заявив, що прибув до Парижа з однією метою.

"Знайти реальні практичні рішення для припинення російсько-української війни. Разом зі спецпосланником США Стівом Віткоффом і посланцем з питань України Кітом Келлогом. Наша головна мета - виконати мету Трампа - припинити цю війну та зупинити непотрібне кровопролиття", - наголосив Рубіо.

Міністр Рубіо знаходиться праворуч від Тимчасового повіреного у справах Девіда МакКоулі, коли він висаджує свій літак. Літак пофарбований у синьо-білі кольори. (Офіційне фото Держдепартаменту Фредді Еверетта)Фото: Марко Рубіо (x.com/secrubio)

Меморандум між США та Україною

Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомляв, що уже сьогодні, 17 квітня, Україна і США можуть підписати меморандум у рамках угоди про надра.

За його словами, українська сторона вже дала свою згоду, а зараз віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко працює з американською стороною над текстом.

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