У Зеленского назвали, какой готовы принять ответ Путина о перемирии

После последних масштабных атак на гражданское население, Украина не верит в слова. Только реальные действия могут стать сигналом к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Именно это будет индикатором того, что действительно возможны какие-то реальные переговоры о прекращении войны... Потому что после последних событий в Кривом Роге и Сумах мы, украинцы, верим не в слова, а в действия. Поэтому мы абсолютно четкие в своей позиции и сегодня мы еще раз об этом говорили с партнерами", - подытожил он.

На что Ермак отметил, что единственный ответ от Путина, который нужен Украине - это поддержка полного прекращения огня и согласование механизма контроля, мониторинга и гуманитарного трека.

Ранее сегодня, 17 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет ответа российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в Украине.

Встреча делегации из Украины и США

Напомним, что сегодня делегации Украины и США встретились в Париже. Команда американского президента Дональда Трампа заявила, что настроена работать для прекращения войны в Украине.

Подробнее о заявлениях американской стороны можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время стоит добавить, что Трамп заявил, что ждет ответа Путина уже на этой неделе.

Удары по Украине

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. В результате атаки погибли более 30 человек, среди них были дети. В то же время стоит заметить, что количество раненых перевалило за сотню.

По данным Сумской областной военной администрации, удары были нанесены двумя баллистическими ракетами, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и такому количеству жертв и раненых.

Все, что известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время 4 апреля оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Ракета взорвалась прямо в воздухе посреди жилого района. Как результат - погибли 19 человек. Среди погибших было девять детей.

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