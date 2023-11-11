Україна отримала ЗРК NASAMS, а ГУР атакували кораблі РФ в Чорному морі: новини за 10 листопада

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували ще 800 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових.

Британська розвідка припускає, що удар по судну в Одеській області був помилкою пілота РФ.

У Пентагоні анонсували наступну зустріч у форматі "Рамштайн"

За словами речниці Міноборони США Сабріни Сінгх, у середині листопада союзники проведуть 17-у зустріч з оборони України. Вона додала, що із виділеної США суми у 62,3 млрд доларів допомоги для України вже було витрачено 95%.

Українські пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі, - Ігнат

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, навчання українських пілотів на F-16 просуваються згідно з планом.

ДБР опитало понад 10 свідків у справі про загибель помічника Залужного

Радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян заявила, що покази у справі дали люди, які працюють там, де майору Частякову вручали подарунок, а також ті, хто на момент вибуху перебували з ним.

Щодо запобіжного заходу офіцеру, який подарував майору гранати, представниця ДБР наголосила, що бюро буде оскаржувати рішення суду.

ЄС має "план Б" для виділення Україні 50 млрд євро у разі вето Угорщини, - Reuters

Як пише видання, Європейський союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні допомогу у розмірі 50 млрд євро. Брюсселю набридло, що угорський прем'єр Віктор Орбан тримає всіх у заручниках.

Зеленський провів важливу Ставку, є рішення про захист Херсона

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона.

Залужний назвав втрати РФ за місяць штурмів Авдіївки: близько 10 000 солдатів і багато техніки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць українські воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі

У ніч на 10 листопада у декількох населених пунктах Криму лунали вибухи.

Згодом в коментарі РБК-Україна представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що в селищі Чорноморське були уражені два десантні катери проекту 11770, а втрати в особовому складу росіян уточнюються.

Потім в Головному управління розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Близько до вечора стало відомо, що уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно. Операція українських розвідників пройшла успішно.

Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS

Литва передала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS та необхідне обладнання.

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