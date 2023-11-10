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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо

П'ятниця 10 листопада 2023 06:20
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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо Фото: у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованих Феодосії та Чорноморському Криму пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер" та Telegram НП/Сімферополь.

За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомляється, що удари завдавалися невідомими безпілотниками.

У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою. Очевидці повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми, якою був "приліт".

"По Криму всю ніч боротьба з БПЛА. Досі", - йдеться в одному з місцевих пабліків.

На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

У Міноборони РФ заявили, що нібито перехопили два дрони над окупованим Кримом.

Вибухи у Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування окупантів, стоянок техніки та ін.

Останній успішний удар стався 4 листопада, коли в тимчасово окупованій Керчі українські військові вдарили суднобудівним заводом "Залив". Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів".

Невдовзі після удару в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".

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